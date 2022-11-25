أمريكيون يردون على "مزحة" بايدن بشأن صحته البدنية: " فحص الرأس أهم"!

رد قراء أمريكيون لصحيفة "ديلي ميل" ساخرين من "مزحة" رئيسهم جو بايدن بشأن إجرائه فحص طبي منتظم.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس بايدن قد صرّح في وقت سابق، خلال محادثة مع الصحافة بأنه ينوي استكمال الفحص الطبي بحلول نهاية العام، وسأل الصحفيين ممازحا: "هل تعتقدون أنني بحاجة إلى مثل هذا الأمر؟".

وتتابعت الردود على سؤال الرئيس الأمريكي الذي كان قد احتفل في الاسبوع الماضي بعيد ميلاده الـ 80، حيث أجابه أحد قراء الصحيفة باسم "مساليسيبالاس" قائلا: "نعم، أعتقد أن هذا الأمر ضروري لك".

وعلّق ثان وضع لنفسه اسم " فكر لمرة واحدة فقط"، على سؤال بايدن بقوله: "ليست صحته البدنية هي التي تقلقني. المشكلة هي صحته العقلية"، وعبّر "سليكي 1 " عن مشاطرته هذا الراي قائلا إن" فحص الرأس أهم من فحص الجسد".

وقال المستخدم " رائحة الورود 1" في توصيف حالة الرئيس الأمريكي: "هذا الرجل واهم إذا كان يعتقد أنه في حالة بدنية رائعة".

وذكّر القارئ "كين" بمناداة بايدن على جاكي فالورسكي في سبتمبر الماضي:"جاكي؟ جاكي؟ هل يمكنك الوقوف". هذه السيدة العضو في الكونغرس كانت قد توفيت الصيف الماضي في حادث سيارة.

يشار إلى أن بايدن، البالغ من العمر ثمانين عاما يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرا في التاريخ. وهو يضع نفسه بانتظام في مواقف غريبة، فيما يعتبر معارضو الرئيس الأمريكي أن العمر والمشاكل الصحية المحتملة هي السبب في ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرّح بأنه يعتزم استكمال الفحص الطبي المنتظم بحلول نهاية العام الجاري.

وبهذا الشأن، قال بايدن، الذي كان احتفل بعيد ميلاده الـ 80 الأسبوع الماضي:"لقد اكتمل بالفعل قسم من فحصي الطبي، وسأتلقى نتائجه الكاملة قبل نهاية العام".

المصدر: نوفوستي