وسائل إعلام: اليونان تبدأ استبدال الأسلحة الروسية الصنع بأسلحة الناتو

أفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن بلادها ستبدأ في وقت قريب باستبدال أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع بأسلحة الناتو.

وكتبت صحيفة "إليفثيروس تيبوس" تقول إنه في الأسابيع القريبة القادمة ستبدأ اليونان بالتخلص من الأنظمة الروسية القديمة تدريجيا واستبدالها بالأنظمة الأمريكية.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن خطوة مماثلة قد اتخذها عدد من الدول الأخرى في الناتو، بما فيها سلوفاكيا وجمهورية التشيك وبولندا وسلوفينيا وبلغاريا، التي سلمت أسلحتها الروسية والسوفيتية الصنع لأوكرانيا.

ورجحت الصحيفة حصول اليونان على أنظمة "باتريوت" الأمريكية، وعلى المساعدة من حلفاء آخرين مثل فرنسا وإيطاليا.

ويشار إلى أن اليونان تمتلك منذ التسعينيات أنظمة "إس 300" و"تور إم 1" و"أوسا آ كا إم" الروسية الصنع للدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت إي" و"فاغوت"، إضافة إلى السفن البرمائية لقوات الإنزال من نوع "زوبر" وآليات نقل الجنود المدرعة "بي إم بي".

وكانت صحيفة "كاتيريني" قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة اقترحت على اليونان استبدال أنظمة "إس 300" و"تور" بالأنظمة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي