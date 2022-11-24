الناتو يبحث أهمية البحر الأسود خلال اجتماع في بوخارست يومي 29 و30 نوفمبر

أعلن وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو أن وزراء خارجية حلف الناتو سيبحثون في بوخارست يومي 29 و30 نوفمبر الجاري أهمية البحر الأسود بالنسبة لأمن الحلف.

وجاء في بيان للخارجية الرومانية في أعقاب الاتصال الهاتفي للوزير مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، أن ذلك سيكون أول اجتماع بهذا الشكل تنظمه رومانيا منذ انضمامها للناتو، وثاني اجتماع للناتو رفيع المستوى في رومانيا منذ القمة في بوخارست عام 2008.

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وأشير في البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على أنه في السياق الأمني الراهن من المهم أن يستمر الناتو والحلفاء بتقديم الدعم للسلطات الأوكرانية لتعزيز صمودها أمام المخاطر غير المسبوقة التي تواجهها".

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع الوزاري وزيرا خارجية فنلندا والسويد، وكذلك وزراء خارجية الدول الشريكة للحلف، وهي البوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.

المصدر: تاس