وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الإماراتي تطور العلاقات الثنائية و"أعمال الشغب"

انتقد وزير خارجية إيران، حسين أميرعبد اللهيان، نهج واشنطن والدول الأوربية غيرالبناء تجاه "أعمال الشغب الأخيرة" بالبلاد والاستغلال السياسي من المنظمات الدولية كمنظمة حقوق الانسان.

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وخلال اتصال هاتفي، تبادل أميرعبداللهيان ونظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وجهات النظر بشأن تطورات العلاقات الثنائية والدولية، وفق ما ذكرت وكالة "مهر".

وأشار أميرعبد اللهيان إلى اهتمام إيران بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، مؤكدا استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك بين رجال الأعمال والتجار الإيرانيين ونظرائهم الإماراتيين.

كما انتقد وزير الخارجية الإيراني "النهج غير البناء الذي اعتمدته الولايات المتحدة والدول الأوربية تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران واستغلال الأنظمة الدولية سياسيا".

ومن جهته، دعا وزير الخارجية الإماراتي إلى "العلاقات المستدامة والفاعلة بين البلدين"، لافتا إلى "استعداد بلاده لعقد اجتماعات للجان المشتركة ولجنة التجار ورجال الأعمال لدى البلدين خدمة لتعزيز العلاقات الثنائية"، وفق "مهر".

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد "ضرورة عدم انجرار المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وراء التوجهات السياسية"، داعيا إلى "إحياء الاتفاق النووي وحل الخلافات الفنية في هذا المجال، حيث اعتبر أن ذلك يصب لصالح الجميع، بحسب "مهر".

المصدر: "مهر"