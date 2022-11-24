الحكومة والمعارضة الفنزويليتان بصدد توقيع اتفاق بشأن الأصول المجمدة في الخارج

أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خورخيه رودريغيز أن ممثلي الحكومة والمعارضة الفنزويلية سيوقعون اتفاقا بشأن استعادة سيطرة الحكومة على الأصول المجمدة في الخارج.

وقال رودريغيز، الذي يترأس وفد الحكومة إلى المفاوضات مع المعارضة، في بيان له يوم الخميس، إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بالوساطة النرويجية في المكسيك.

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وأوضح أن الاتفاق "يشكل آلية عملية يراد منها أن تحل القضايا المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية الحيوية والمشاكل مع خدمات المرافق، على أساس استعادة الأصول التابعة للدولة الفنزويلية قانونيا، والتي تم تجميدها في المؤسسات المالية الدولية".

وأكد رودريغيز أن الموارد التي ستتم استعادتها ستنفق على تطوير نظام الرعاية الصحية وإعادة إعمار البنية التحتية.

وكانت السفارة النرويجية في المكسيك قد أكدت أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية ستستأنف في مكسيكو يوم 26 نوفمبر.

المصدر: تاس