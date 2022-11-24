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غانتس يتحدث مع وزير خارجية المغرب والوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي

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غانتس يتحدث مع وزير خارجية المغرب والوزير المكلف بإدارة الدفاع المغربي
AP
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس أنه تحدث مع كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب غانتس: "كان من دواعي سروري التحدث مع أصدقائي المغاربة وزير الخارجية ناصر بوريطة ووزير الدفاع عبد اللطيف لوديي..لقد أعربت عن تقديري لجلالة الملك محمد السادس على قيادته، وللوزراء على التزامهم بالعلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وأضاف غانتس: "على مدار العامين الماضيين، تعمقت علاقاتنا الدفاعية وازدهرت العلاقات بين الشعبين..تساهم شراكتنا بشكل مباشر في السلام الإقليمي وأمن كلا البلدين..لقد أعربنا عن التزامنا بضمان الحفاظ على علاقاتنا وتعزيزها".

المصدر: RT

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