طائرتان استراتيجيتان روسيتان تحلقان فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن حاملتي صواريخ استراتيجيتين روسيتين من طراز "Tu-160" أكملتا رحلة استغرقت 13 ساعة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي.

ووفقا لتقرير الوزارة: "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز Tu-160 بعيدة المدى برحلة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس والبحر النرويجي".

ويشار إلى أن مدة الرحلة كانت حوالي 13 ساعة، وتم توفير مرافقة مقاتلة من قبل أطقم طائرات "MiG-31" التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي للأسطول الشمالي الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الرحلة، قامت أطقم طيران بعيدة المدى بإعادة تزويد الطائرات بالوقود في الجو".

وأشارت الإدارة العسكرية، إلى أن أطقم الطيران بعيدة المدى تحلق بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

ويتم تنفيذ جميع رحلات طائرات القوات الجوية الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: نوفوستي