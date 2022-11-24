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الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا

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الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا
Globallookpress
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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بخصوص التصعيد الأخير في شمال سوريا، فيما أكدت أنها تتفهم "مخاوف" تركيا.

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وقالت الخارحية الأمريكية في بيان لها: "تحث الولايات المتحدة على خفض التصعيد بشكل فوري في شمال سوريا، إذ نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا والتي تزعزع الاستقرار هناك وتهدد هدفنا المشترك المتمثل بالقضاء على تنظيم داعش وتشكل خطرا على المدنيين والأفراد الأمريكيين".

وأضافت: "نتفهم أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة ذات صلة بالإرهاب، ولكننا أعربنا بشكل متكرر عن مخاوفنا الجدية بشأن تأثير التصعيد في سوريا على أهدافنا المتمثلة بالقضاء على تنظيم داعش وكذلك تأثيره على المدنيين عند جانبي الحدود، ونعرب عن خالص التعازي لسقوط مدنيين في كل من سوريا وتركيا".

المصدر: موقع وزارة الخارجية

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