المفوض السامي لحقوق الإنسان يطلب زيارة إيران

قال منسق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر ترك، اليوم الخميس، إنه طلب من السلطات الإيرانية الإذن بزيارة البلاد، مشيرا إلى أنه لم يتلق ردا حتى الآن.

وقال للصحفيين على هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إيران: "لقد كنت أتواصل مع السلطات الإيرانية.. وطلبت منها أن أزور إيران، لكني لم أتلق ردا".

ووصف فولكر ترك في وقت سابق الوضع في إيران بأنه "أزمة حقوق إنسان كاملة"، حيث قتل مئات الأشخاص واعتقل الآلاف اثر الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"