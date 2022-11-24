إسرائيل: إحباط عملية زرع عبوة ناسفة في حافلة ركاب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن جهاز الشاباك أحبط عملية زرع عبوة ناسفة في حافلة ركاب في جنوب البلاد، "خطط لتنفيذها فلسطيني من قطاع غزة".

وادعى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان، أن من حاول زرع العبوة هو "فلسطيني من قطاع غزة حمل تصريح للعمل في إسرائيل، وينتمي لتنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط المواد التي استخدمت لتصنيع العبوة، وجرى الغاء تصاريح العمل لـ200 فلسطيني من غزة، لهم روابط عائلية مع إرهابيين".

هي هي العبوة الناسفة التي تم ضبطها قبل أن تم زرعها في حافلة ركاب إسرائيلية في جنوب البلاد على يد فلسطيني غزوي غادر حمل تصريح عمل داخل إسرائيل وعمل لصالح تنظيم الجهاد الإسلامي الإرهابي. https://t.co/rAZCXeLq2Npic.twitter.com/ybhFwFXYvq — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 24, 2022

المصدر: RT