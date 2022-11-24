بيسكوف يعلق على الأنباء حول عقد اجتماع روسي-أوكراني في الإمارات

لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، صحة المعلومات التي تحدثت عن اجتماع بين مسؤولين روس وأوكرنيين الأسبوع الماضي في الإمارات لمناقشة تبادل الأسرى واستئناف تصدير الأسمدة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، تعليقا على هذه الأنباء: "لا يمكنني قول أي شيء. هذه أول مرة أسمع فيها عن ذلك".

وأفادت تقارير إعلامية في قت سابق بأن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا اجتمعوا الأسبوع الماضي، في الإمارات لبحث إمكانية استئناف تصدير الأمونيا الروسية مقابل عودة أسرى الحرب الروس والأوكرانيين.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر قالت أنها مطلعة على سير المحادثات، أن المفاوضات، كانت تهدف على وجه الخصوص، إلى تذليل العقبات المتبقية أمام تنفيذ صفقة الحبوب، التي تم تمديدها في 17 نوفمبر.

المصدر: RT + وكالات