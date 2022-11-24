الدفاع الروسية: تم توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة لمراكز قيادة عسكرية ومنشآت الطاقة في كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات مكثفة اليوم الماضي، باستخدام أسلحة عالية الدقة، استهدقت مراكز قيادة عسكرية في كييف وكذلك منشآت الطاقة المرتبطة بها.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية قامت بضربة استبقائية نفذتها قوات المدفعية، وأحبطت من خلالها محاولة هجوم الجيش الأوكراني على منطقة زابوروجيه، كما تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا.

كذلك أحبطت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركيف وقضت على نحو 60 جنديا أوكرانيا.

وفي محور كراسنو ليمانسك تصدت القوات الروسية إلى الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية وتم القضاء على أكثر من 15 جنديا أوكرانيا.

وفي منطقة خيرسون دمرت القوات الروسية محطة رادار المضادة للبطارية.

المصدر: تاس