 
مباشر

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا

أخبار العالم

تركيا تطلق عملية أمنية جديدة ضد تنظيم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8qo

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، إطلاق عملية "أرَن الحصار خريف - شتاء" الأمنية ضد تنظيم "بي كا كا" بجنوب شرق البلاد.

وذكر بيان الوزارة أن العملية تجري في ريف ولايتي شرناق وسيرت، بمشاركة 755 فردا من قوات الدرك وحراس القرى المحليين.

وأشار البيان إلى أن اليوم الأول من العملية شهد تمشيط للأراضي في جبل غابار، وأسفرت عن "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر داخل 8 مغارات وملجأين".

كما ذكر البيان أنه "تم العثور على بقايا لجثتي إرهابيين اثنين داخل إحدى المغارات".

المصدر: الأناضول

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. إمبولو يرفض الاحتفال بهدف سويسرا في شباك الكاميرون (فيديو)