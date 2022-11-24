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إيران تتهم بريطانيا بدعم "غرفة الحرب" ضد الشعب

أخبار العالم

إيران تتهم بريطانيا بدعم
AP
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قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن "الحكومة البريطانية بشعاراتها الكاذبة حول الصحافة الحرة تدعم رسميا غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني".

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على "تويتر"، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بشأن تشديد الحماية لموظفي شبكة "iran international" (المعارضة لطهران)، قائلا: "النظام الذي يستضيف ويدعم شبكة تروج بحرية للإرهاب والعنف والفوضى ضد الشعب الإيراني وأمنه القومي، يدعي أننا نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة على محمل الجد".

وتوجه إلى الوزير البريطاني قائلا: "سيادة الوزير، أنكم بهذه الشعارات الكاذبة، تدعمون رسميا غرفة الحرب ضد الشعب الإيراني".

وكان كليفرلي قد قال عن تعزيز حماية بلاده لشبكة "iran international": "نأخذ أمن الناس في بريطانيا على محمل الجد. نحن نأخذ أهمية الصحافة الحرة والنزيهة والمفتوحة على محمل الجد بشكل كبير، وعندما نعتقد أن هناك تهديدات على الأراضي البريطانية، فإننا نرد بوضوح".

المصدر: irna

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