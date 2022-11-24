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برلماني أوكراني: زيلينسكي طلب أسلحة كيميائية من الولايات المتحدة بشكل عاجل

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برلماني أوكراني: زيلينسكي طلب أسلحة كيميائية من الولايات المتحدة بشكل عاجل
Globallookpress
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كشف ناب سابق في البرلمان الأوكراني أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي طلب من الولايات المتحدة أسلحة كيمياوية لاستخدامها لاحقا في دونباس.

وكتب البرلماني السابق على قناته في "تلغرام" أنه "ووفقا لمصدر من مكتب الرئيس، طلب زيلينسكي من واشنطن توفير أسلحة كيميائية بشكل عاجل للقوات المسلحة الأوكرانية، لتستخدمها في دونباس".

وبحسب المصدر ذاته فإن "نظام كييف في حالة ذعر، وإن الأمر قد لا يقتصر على هجوم إرهابي على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن موسكو تعد وثائق تؤكد قيام أوكرانيا بأعمال إرهاب كيميائي، وأنها سترسلها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن أوكرانيا استخدمت في نهاية يوليو الماضي مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي

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