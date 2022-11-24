إسرائيل.. فتح معبر اللنبي في جميع الأوقات طوال أيام الأسبوع

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، سيبدأ العمل طوال أيام الأسبوع في أبريل القادم، بعد الانتهاء من برنامج تجريبي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن مدير المعبر، أمر طاقم المعبر الذي يقع بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، شمال البحر الميت، بالاستعداد لبدء العمل بدوام كامل من الأحد الساعة 8 صباحا حتى الجمعة الساعة 3:30 مساء، وفي أيام السبت من الساعة 8 صباحا حتى 3:30 مساء، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق الجدول الزمني الموسع في 2 أبريل من العام المقبل.

وكان اختبار أجري من 6 إلى 10 نوفمبر، لقدرة المعبر على العمل في جميع ساعات اليوم بعد سنوات من العمل في ساعات محددة، مما أدى إلى طوابير طويلة للمشاة الفلسطينيين الذين يجدون صعوبة في الحصول على تصاريح للسفر من مطار بن غوريون. نتيجة لذلك، يسافر معظمهم من وإلى عمان، ولكن يجب عليهم أولاً دفع سلسلة من الرسوم لعبور الحدود.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"