الخارجية الروسية: روسيا لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الحوار يجري عبر القنوات الدبلوماسية.

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وتابع ريابكوف في إفادة صحفية له: "بالنسبة لقضايا محددة خاصة بجهات اتصال معينة، أود التأكيد على أننا لم نبدأ أي اتصالات سواء مخططة أو عبر قنوات رسمية"، مشيرا إلى أن الاتصالات مع الأمريكيين تتم عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، حيث يتم إجراء الحوار "عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة".

وأعرب ريابكوف عن اعتقاده بأن مبادرة الاتصال يجب أن تأتي من الولايات المتحدة، حيث قال إن الولايات المتحدة هي من قاطع روسيا، وقامت من جانب واحد بتقليص العمل في عدد من المجالات، في "محاولة لإثبات شيء ما لنا"، وتابع: "من جانبنا لم يكن علينا إثبات أي شيء، فنحن نفهم السياسة الأمريكية وجوهر الخط الذي ينتهجونه".

وختم ريابكوف حديثه: "إذا نضجوا، فعندئذ، على الأرجح، سيكون بالإمكان الحديث عن بعض الاتصالات وفرص إضافية للحوار، وإذا لم ينضجوا، فلن تكون هناك أي اتصالات، ولا أرى أي مشكلة هنا على الإطلاق".

وكان ريابكوف قد صرح في وقت سابق بأن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" سيعقد في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر، فيما سيكون أحد الموضوعات استئناف عمليات التفتيش.

المصدر: نوفوستي