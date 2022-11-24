لافروف: مجموعة بريكس نموذج للدبلوماسية الحقيقية المتعددة الأطراف التي تلبي الحداثة

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتحاد دول البريكس بأنه نموذج للدبلوماسية الحقيقية المتعددة الأطراف، التي تلبي الحقائق الجديدة.

وأضاف لافروف خلال المنتدى الدولي الرابع لدول "البريكس +" اليوم الخميس في مدينة بطرسبورغ، مرحبا بالمشاركين في هذا المنتدى، الدول الخمس والدول المشاركة من آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية: "نرحب باهتمامهم الحقيقي في تطوير تعاون متنوع مع مجموعتنا. وهذا ليس مفاجئا، لأن العمل في إطاره يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والعدالة. تجسد مجموعة البريكس تآزر الثقافات والحضارات التي تمثل مختلف بلاد الأرض.. هذا الهيكل الدولي هو مثال للدبلوماسية المتعددة الأطراف الحقيقية التي تلبي حقائق القرن الحادي والعشرين".

ووصف لافروف المنتدى الدولي لمجموعة "بريكس +" بأنه منصة مطلوبة ومتطورة بشكل ديناميكي للتفاعل بين السلطات المحلية والإقليمية ومجتمع الأعمال.

المصدر: نوفوستي