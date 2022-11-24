"لم يتبق لديهم سوى السقوط نحو القاع".. روسيا تعلق على إيماءة لمندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة (صورة)

علقت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة، والمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على "اللفتة الفاحشة" لرئيس البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا.

وكان "الدبلوماسي" كيسليتسيا قد نشر صورة فوتوغرافية في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع "تويتر" بينما يقوم فيها بإيماءة غير لائقة بإصبعه، مرتديا قميصا، وبلغة بذيئة ضد السلطات الروسية، وكتب تحتها أن الاستماع إلى زميل روسي هو من "أفظع الواجبات" التي يتعين عليه أداؤها.

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علق النائب الأول للمثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على ذلك بقوله: "السيدات والسادة، قابلوا دبلوماسيا أوكرانيا بارزا، ومسؤولا رفيع المستوى في السلك الدبلوماسي الأوكراني، والممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا! لا تعليق!".

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام": "كل ما بقي لدى نظام كييف، الذي دائما ما كانت سماته المميزة الفساد والغضب والفسق والخرف والاستحواذ الشيطاني، السقوط نحو القاع، يرفعون بفخر إصبعهم الأوسط، بينما يسقطون نحو القاع. هذا الإصبع أصبح رمزهم المخزي".

المصدر: RT