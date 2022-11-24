لجنة الانتخابات البرازيلية ترفض طلب بولسونارو بإلغاء أصوات

رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات في البرازيل طلب الحزب الليبرالي بقيادة الرئيس جايير بولسونارو، إلغاء أصوات تم الادلاء بها في الانتخابات الرئاسية بواسطة آلات التصويت الإلكترونية.

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اشترط رئيس اللجنة الانتخابية، ألكسندر دي مورايس، دراسة هذا الطلب من خلال تقديم تقرير معدل يشمل نتائج الجولة الأولى من التصويت في 2 أكتوبر الماضي والتي فاز فيها الحزب الليبرالي بمقاعد في مجلسي البرلمان أكثر من أي حزب آخر، وحدد موعدا نهائيا لمدة 24 ساعة لتقديم التقرير.

عقد رئيس الحزب فالديمار كوستا والمحامي مارسيلو دي بيسا مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء، وقالا إن الحزب لن يقدم تقريرا معدلا.

وكتب دي مورايس في قراره بعد ساعات من المؤتمر الصحفي: "ثبت لدينا سوء النية التام لهذا الطلب الغريب وغير المشروع لمقدمي الدعوى، من خلال رفض إضافة التقرير للالتماس الأول، وغياب أي دليل على المخالفات، ووجود رواية مخالفة للوقائع تماما".

كما أمر بتعليق التمويل الحكومي المخصص لائتلاف الحزب الليبرالي، وذلك حتى سداد غرامة قدرها 23 مليون ريال برازيلي (4,3 ملايين دولار) بسبب قيامهم بالتقاضي بسوء نية.

المصدر: أ ب