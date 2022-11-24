لافرينتيف: تركيا قد ترفع القيود المفروضة على رحلات الطيران الروسية إلى سوريا قريبا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إن تركيا قد ترفع قريبا القيود المفروضة على الرحلات الروسية إلى سوريا.

وأضاف لافرينتيف في تصريح صحفي، "بسبب تسييس الملف السوري، اضطرت القيادة التركية إلى اتخاذ مثل هذه القرارات تحت ضغط معين من الغرب.. أعتقد أن هذه القضية يمكن حلها، إنها مسألة وقت. العلاقات بين بلدينا لا تزال على مستوى عال جدا وجيد"، منوها بأن الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طييب أردوغان على اتصال وثيق.

وأضاف لافرينتيف "نحن نحل ونعالج كل هذه القضايا بشكل جيد. لا توجد شروط محددة من تركيا بخصوص ذلك.. نعتقد أن هذا العائق مؤقت. أعتقد أنه سيتم حله في المستقبل القريب".

المصدر: نوفوستي