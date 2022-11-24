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تجربة ناجحة لصاروخ "أغني-3" في الهند

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تجربة ناجحة لصاروخ
Gettyimages.ru
الهند، أرشيف
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أفادت صحيفة "The Indian Express"، اليوم الأربعاء، بأن الهند أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أغني-3" الباليستي القادر على حمل رأس نووي.

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ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الهندية أن إطلاق الصاروخ تم من ساحة التدريب الواقعة بجزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا شرقي الهند في خليج البنغال.

وقالت الوزارة: "قامت الهند بإطلاق ناجح لصاروخ "أغني-3" الباليستي متوسط المدى. وكان هذا الإطلاق جزءا من الإطلاقات التدريبية النظامية التي تجريها قيادة القوات الاستراتيجية".

ويبلغ مدى تحليق صاروخ "أغني-3" نحو 3,5 ألف كيلومتر. وقد بدأت استخدام الصاروخ الذي يبلغ طوله 17 مترا وقطره مترين ووزنه الأولي نحو 50 طنا في الجيش الهندي.

المصدر: تاس

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