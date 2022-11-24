تجربة ناجحة لصاروخ "أغني-3" في الهند

أفادت صحيفة "The Indian Express"، اليوم الأربعاء، بأن الهند أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ "أغني-3" الباليستي القادر على حمل رأس نووي.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع الهندية أن إطلاق الصاروخ تم من ساحة التدريب الواقعة بجزيرة عبد الكلام في ولاية أوديشا شرقي الهند في خليج البنغال.

وقالت الوزارة: "قامت الهند بإطلاق ناجح لصاروخ "أغني-3" الباليستي متوسط المدى. وكان هذا الإطلاق جزءا من الإطلاقات التدريبية النظامية التي تجريها قيادة القوات الاستراتيجية".

ويبلغ مدى تحليق صاروخ "أغني-3" نحو 3,5 ألف كيلومتر. وقد بدأت استخدام الصاروخ الذي يبلغ طوله 17 مترا وقطره مترين ووزنه الأولي نحو 50 طنا في الجيش الهندي.

المصدر: تاس