روسيا تؤكد استعدادها لتوفير منصة للقاء الرئيسين السوري والتركي

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا مستعدة لتنظيم محادثات بين دمشق وأنقرة على أعلى مستوى.

وأضاف لافرنتيف في تصريح صحفي اليوم الخميس: "أعتقد أن موسكو ستكون مستعدة لتوفيرها (منصة)، إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الطرفين، وليس لدي شك في ذلك".

وأوضح أنه من المبكر الحديث عن ذلك لأنه "يجب أن تنضج شروط معينة" للاجتماع.

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أنه لا توجد حاليا أي اتفاقات حول لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد، في روسيا، لكن ذلك ممكن من الناحية النظرية.

وفي تصريح للرئيس التركي، أمس الأربعاء، قال: "من الممكن أن ألتقي الأسد، فلا توجد خلافات دائمة في السياسة، وسنتخذ خطواتنا هذه في النهاية".

المصدر: نوفوستي