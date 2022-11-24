تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في ماليزيا

أعلن القصر الملكي في ماليزيا، اليوم الخميس، تعيين أنور إبراهيم رئيسا للوزراء في البلاد، بعد موافقة الملك ومجلس حكام الولايات.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان إبراهيم، زعيم المعارضة في الفترة التشريعية الماضية، إن تحالفه "باكاتان هارابان" تحدث إلى كتل أخرى في البرلمان، ولديه أكثر من 111 مقعدا، وهو ما يكفي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأنور إبراهيم (مواليد 10 أغسطس 1947) سياسي ماليزي ونائب رئيس وزراء سابق.

وشغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقعاً له أن يخلف مهاتير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات