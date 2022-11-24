سيئول تعبر عن أسفها إزاء تصريح شقيقة الزعيم الشمالي

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن أسفها الشديد إزاء الانتقادات اللاذعة من قبل كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، لإدارة الرئيس الجنوبي، يون سيوك-يول.

وقالت الوزارة في بيان "نعتبر أنه من المؤسف للغاية أن نائبة مدير حزب العمال الحاكم، كيم يو-جونغ، انتقدت رئيس بلادنا بلغة بذيئة اليوم دون إظهار حد أدنى من المجاملة، معربة عن أسفها الشديد إزاء تحميل بيونغ يانغ المسؤولية عن التوترات العسكرية الحالية في شبه الجزيرة الكورية إلى سيئول، رغم أنها هي التي زادت من حدة التوترات بسلسلة من استفزازاتها الصاروخية".

وأكدت أنه "من المؤسف بشدة أن بيونغ يانغ تحمل المسؤولية عن تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية إلى سيئول، على الرغم من أن تصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية هو نتيجة لسلسلة من الاستفزازات الصاروخية لها"، مدينة "محاولات الشمال لتحريض الشعب الكوري الجنوبي على النضال المناهض للحكومة".

وأصدرت كيم يو-جونغ في وقت سابق من اليوم بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه إدارة الرئيس الجنوبي يون سيوك-يول لسعيها لفرض مزيد من العقوبات المستقلة على الشمال بسبب استفزازاته.

وانتقدت شقيقة الرئيس الشمالي الرئيس الجنوبي يون سيوك-يول، مع ذكر اسمه، ووصفته ومساعديه بأنهم "أغبياء"، كما اتهمت كوريا الجنوبية بأنها "كلب مخلص للولايات المتحدة".

المصدر: "يونهاب"