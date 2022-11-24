 
مباشر

وسائل إعلام: إصابة 4 طلاب في حادث إطلاق نار قرب مدرسة في الولايات المتحدة

أخبار العالم

وسائل إعلام: إصابة 4 طلاب في حادث إطلاق نار قرب مدرسة في الولايات المتحدة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8ni

أفادت قناة "CBS" بإصابة 4 تلاميذ على الأقل في حادث إطلاق نار وقع أمس الأربعاء بالقرب من مدرسة في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)
الولايات المتحدة.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا (فيديو)

وأضافت القناة أن الحادث وقع في حي تقع فيه المدرسة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار من سيارة دفع رباعي كانت تمر بمحاذاة المدرسة.

من جانبها أعلنت الشرطة المحلية عن إصابة فتاتين بعمر 15 عاما، وصبيين بعمر 16 عاما جراء الحادث.

وفي الأيام الأخيرة شهدت الولايات المتحدة عدة حوادث إطلاق نار في الأماكن العامة. ففي يومي العطلة الماضية قتل 5 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في الملهى الليلي بولاية كولورادو. وأمس الأربعاء قتل موظف في محل تجاري في فيرجينيا 6 أشخاص من زملائه.

وتدل معلومات موقع "Gun Violence Archive" الذي يقوم بجمع المعلومات حول حوادث استخدام الأسلحة النارية، على أن أكثر من 600 حادث مماثل وقع في الولايات المتحدة ابتداء من بداية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)