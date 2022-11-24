بوريل يعلن تسوية صربيا وكوسوفو خلاف لوحات السيارات

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، توصل صربيا وإقليم كوسوفو الانفصالي إلى تسوية الخلاف حول لوحات السيارات الصربية التي حظرها الإقليم، وأجّجت التوتر مؤخرا.

وكتب بوريل الذي رعى الوساطة بين الجانبين: "يسعدني أن أعلن أن المفاوضين الرئيسيين في صربيا وكوسوفو، بوساطة من الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا على تدابير لتجنب المزيد من التصعيد والتركيز بشكل كامل على مقترحات تطبيع العلاقات".

وأشار إلى أن صربيا وافقت على وقف إصدار لوحات تحمل رموز مدن كوسوفو، فيما وعدت كوسوفو بالتوقف عن تغيير لوحات السيارات الصربية واستبدالها بلوحات صادرة عن كوسوفو بالقوة.

وأضاف: "سأدعو الأطراف لبحث المزيد من الخطوات في الأيام المقبلة".

المصدر: تاس