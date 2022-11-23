الرئيس الكولومبي يعلن عن مفاوضات بين مادورو والمعارضة

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيستأنف المفاوضات مع المعارضة يومي 25 و26 نوفمبر، في جولة جديدة يرجح المراقبون انعقادها في المكسيك.

وكانت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان قد بدأتا مفاوضات في المكسيك في أغسطس 2021 بعد فشل محاولتين سابقتين لحل الأزمة السياسية.

إلا أن الحكومة علّقت المفاوضات في أكتوبر 2021 ردا على تسليم جمهورية الرأس الأخضر، أليكس صعب، وهو صديق مقرب للرئيس الفنزويلي ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال.

وبعدما أصبح في أغسطس الماضي، أول رئيس يساري لكولومبيا، أحيا غوستافو بيترو العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا.

المصدر: أ ف ب