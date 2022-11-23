 
مباشر

باشينيان يرفض التوقيع على إعلان منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أخبار العالم

باشينيان يرفض التوقيع على إعلان منظمة معاهدة الأمن الجماعي
Sputnik ASATUR YESAYANTS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8m6

رفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التوقيع على الإعلان الختامي لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في ختام قمة المنظمة في يريفان، يوم الأربعاء.

ودعا باشينيان المنظمة للإسراع بالعمل السياسي والدبلوماسي مع أذربيجان من أجل "الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الأذربيجانية من أراضي أرمينيا إلى ما قبل الـ11 من مايو 2021".

وأكد أن هذا الموقف "مهم ليس فقط بالنسبة لاستعادة وحدة أراضي أرمينيا، بل ولمنع باكو من شن عدوان جديد في المستقبل".

إقرأ المزيد
بوتين: عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحمي سيادة ومصالح الدول الأعضاء
بوتين: عمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي يحمي سيادة ومصالح الدول الأعضاء

وأشار باشينيان إلى أن "عدم وجود تقييم سياسي واضح للوضع من قبل المنظمة قد يعني تخليها عن التزاماتها أمام الحلفاء، وقد تنظر إليه أذربيجان بمثابة ضوء أخضر للعدوان اللاحق ضد يريفان".

وأضاف أنه "بناء على ذلك يعتبر مشروع إعلان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول الإجراءات المشتركة لمساعدة جمهورية أرمينيا غير مكتمل، وبصيغته الراهنة وبكل احترامي، لست مستعدا للتوقيع على هذه الوثيقة".

وأشار إلى أنه لم يتم التوافق على جميع القضايا، وتم إقرار 15 من أصل 17 بندا.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مونديال قطر.. بلجيكا تفوز على كندا بشق الأنفس (فيديو)