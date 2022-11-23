واشنطن تمدّد الإعفاءات من التعريفات العقابية على المنتجات الطبية الصينية

مدّدت واشنطن الإعفاءات من التعريفات العقابية على بعض المنتجات الطبية الواردة من الصين ثلاثة أشهر إضافية، حيث كانت سنتهي في الـ30 من نوفمبر الجاري.

وأعلن ذلك مكتب الممثلية التجارية الصينية في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تمّ الإعلان عن هذه الإعفاءات للمرة الأولى في ديسمبر 2020، وأن الخطوة الأخيرة هذه تأتي "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة كوفيد-19".

هذا وتشمل الإعفاءات 81 منتجا للرعاية الطبية، وتم تمديد الإعفاءات عنها مرة في نوفمبر 2021 ومرة أخرى في يونيو 2022.

كما تضمّ قائمة المنتجات الطبية المعنية بالإعفاءات زجاجات مضخة لمطهر اليدين وحاويات بلاستيكية لمناديل التعقيم وأجهزة قياس ضغط الدم وأجهزة قياس الأكسجين بأطراف الأصابع وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي وطاولات الأشعة السينية.

وأضاف مكتب الممثلية التجارية إنه قد يتم النظر في احتمال تمديدات إضافية أو تعديلات "حسبما يقتضي الأمر".

المصدر: أ ف ب