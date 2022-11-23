ميلوني تلتقي بجماعات يهودية وتؤكد على أهمية اليهود في إيطاليا وأوروبا

شددت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، خلال اجتماع يوم الأربعاء، مع رئيس الكونغرس اليهودي العالمي والجماعات اليهودية الإيطالية، على أهمية الجالية اليهودية في إيطاليا وأوروبا.

وكشف مكتب ميلوني عن فحوى الاجتماع، حيث تسعى رئيسة الوزراء إلى إبعاد حزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا"، الذي ترجع جذوره إلى حركة الفاشية الجديدة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عن قوانين إيطاليا العنصرية المعادية لليهود وقمع الديمقراطية في ظل حكم بينيتو موسوليني.

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وقال البيان إنه خلال الاجتماع "ظهر اتفاق كامل على الحاجة إلى التزام مشترك قوي وأكثر ثباتا لمكافحة كل شكل من أشكال معاداة السامية، وهي ظاهرة تزداد بشكل مقلق، بما في ذلك على شبكة الإنترنت والشبكات الاجتماعية".

وأشار إلى أن ميلوني "شددت على الأهمية الأساسية للجاليات اليهودية للهوية القومية الإيطالية والأوروبية".

وتعود أصول "إخوة إيطاليا" إلى حزب "الحركة الاجتماعية الإيطالية"، الذي أسسه في العام 1946 مسؤولون سابقون من حكومة موسوليني وجذب متعاطفين فاشيين إلى صفوفها، وظل حزبا يمينيا متطرفا صغيرا حتى التسعينيات، عندما أصبح يحمل اسم "التحالف الوطني" وعمل على إبعاد نفسه عن ماضيه الفاشي.

وكانت ميلوني عضوا في الفرع الشبابي لـ "الحركة الاجتماعية الإيطالية" و"التحالف الوطني"، وأسست حزب "إخوة إيطاليا" في العام 2012، واحتفظت في شعار حزبها برمز اللهب ثلاثي الألوان الخاص بـ "الحركة الاجتماعية الإيطالية".

المصدر: أ ب