مسؤول أمني إسرائيلي يتوعد غزة

توعد مسؤول أمني إسرائيلي كبير غزة بدفع ثمن كبير إن ثبت ضلوعها في تفجيري القدس اليوم الأربعاء.

وتوقعت قناة "كان" أن الهجوم نفذه فلسطينيون من شرقي القدس ويحملون الهوية الزرقاء مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي عزّز قواته لمنع أي هجمات.

وأضافت: "مرت 13 ساعة وما زالت المؤسسة الأمنية تجهل الجهة التي نفذت عملية القدس، وإلى أي منظمة ينتمي المنفذون".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد عزّزت اليوم الأربعاء قواتها في مدينة القدس المحتلة، وشدّدت على أنه لم يكن لديها أي مؤشرات "محددة وملموسة" بشأن عملية التفجير المزدوجة التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 47 آخرين بحالات متفاوتة بعضها خطيرة.

وفي وقت سابق، قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إن التفجيرين اللذين وقعا في القدس "لا مثيل لهما" منذ سنوات عديدة.

المصدر: وكالة "سما الإخبارية"