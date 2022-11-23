مجلس سوريا الديمقراطية: واشنطن بسماحها لتركيا بقصفنا تنتهك التزاماتها نحو حلفائها

طالب ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة بسام صقر، الرئيس الأمريكي جو بايدن "بوقف العنف التركي بأي وسيلة"، على خلفية القصف التركي لمواقع الأكراد شمالي سوريا.

وقال صقر في رسالته التي أرسلها للرئيس الأمريكي: "تُظهر تركيا إلى أي مدى ابتعدت عن الديمقراطية واعتمدت على الاستبداد. من خلال مهاجمة القاعدة التي تمركز فيها جنود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة "داعش".

وأضاف: "انتهكت تركيا بشكل صارخ مبادئ الناتو. ومن خلال مهاجمة قاعدة عسكرية أمريكية، تُظهر مدى قلة احترامها لهذا البلد ومدى قلة تصديقها أن الولايات المتحدة تحتفظ بالقيادة على المسرح العالمي".

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ودعت الرسالة الإدارة الأمريكية إلى "مساعدة حلفائها ووقف العنف التركي بأي وسيلة ضرورية".

وأشار صقر إلى أن الولايات المتحدة "انتهكت التزامات الشراكة طويلة الأمد" بعدم السماح لأنقرة بشن هجمات على قوات الأكراد، الذين كانوا يسمونهم في السابق حلفاءهم.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قُتل جنديان من القوات الخاصة دربتهما الولايات المتحدة في قصف قاعدتهما كانا قد قاتلا جنبا إلى جنب لهزيمة "داعش". يجب ألا تتعامل الولايات المتحدة بهذا الإهمال مع تحالفاتها".

وأعرب صقر، وهو مواطن أمريكي، عن غضبه من حقيقة أن واشنطن لم تدافع عن حلفائها في مواجهة العملية التركية.

وأضاف: "كمواطن أمريكي أشعر بالصدمة والإحراج من هذه الحقيقة".

وتساءل: "ضحى هؤلاء الحلفاء بحياة 11000 شخص لهزيمة "داعش" وحماية العالم من الإرهاب. هل ستدعم الولايات المتحدة العظيمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، أم أنها ستستمر في دعم الاستبداد؟".

المصدر: نوفوستي