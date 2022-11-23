"معاهدة الأمن الجماعي" تقر مساعدات لأرمينيا

أعلنت "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" عن مشروع قرار لتقديم مساعدات لأرمينيا في ظل التوتر على حدودها مع أذربيجان.

وفي ختام جلسة مجلس الأمن الجماعي لدول المنظمة، اليوم الأربعاء، قال الأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس: "مشروع قرار مجلس الأمن الجماعي لتقديم المساعدة لأرمينيا صار في مراحله الأخيرة، ولا يزال هناك عدد من الرتوش التي يجب إتمامها".

وكشف أنه تم الاتفاق على مجموعة من التدابير وتحديدها لتقديم المساعدة لأرمينيا في ظل الوضع الصعب الحالي والتوتر على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف أنه صدرت تعليمات بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار المساعدات ورفعه إلى رؤساء دول المنظمة للمصادقة.

المصدر: تاس