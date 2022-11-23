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استقالة منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود  

أخبار العالم

استقالة منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود  
Legion-Media
فرحان حق
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أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، سيترك منصبه لأسباب شخصية.

وقال حق: "منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير عبد الله، يترك منصبه لأسباب شخصية. والأمين العام للأمم المتحدة ممتن للعمل الجاد والتفاني من السيد عبد الله. وسيتولى نائبه رئاسة المكتب في إسطنبول لبعض الوقت".

وأشار إلى أنه يجري الآن تحديد مرشح ليخلف عبد الله في منصبه.

المصدر: نوفوستي

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