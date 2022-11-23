بيسكوف: التصريحات المحرجة لعدد من الخبراء السياسيين يجب ألا تفسد العلاقات بين موسكو وأستانا

أعلن متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن "التصريحات المحرجة للغاية" لبعض الخبراء السياسيين حول كازاخستان، لا ينبغي أن لا تؤثر على العلاقات بين موسكو وأستانا.

وقال بيسكوف: "أستطيع أن أقول شيئا واحدا، أنه لا يقل عدد الخبراء السياسيين في روسيا الذين يدلون بتصريحات محرجة للغاية حول كازاخستان عن نظرائهم في كازاخستان الذين ينتقدون روسيا بشدة. لكن هذا لا يعني أنه يمكن وينبغي أن تلقي هذه التصريحات بظلالها على علاقات البلدين".

وأشار إلى أن هذه التصريحات "لا تعكس النهج الرسمي للحكومة والكرملين... لا نريد الاستماع لهؤلاء ومشاهدتهم".

المصدر: RT