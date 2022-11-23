بولنديان يضرّان بنصب تذكاري قديم خلال محاولة بناء ملجأ للاختباء من الحرب

ألحق مواطنان بولنديان أضرارا بنصب تذكاري يعود للقرون الوسطى، خلال محاولتهما بناء ملجأ للاختباء من نزاع عالمي مسلح قد يندلع على خلفية التوتر الحاصل بين روسيا والناتو.

ونقلت إذاعة RMF FM أن اثنين من سكان مقاطعة بوميرانيا في بولندا، أعمارهما بين 27 و25 عاما، أرادا بناء ملجأ، لكنهما ألحقا أضرارا بنصب تذكاري من القرون الوسطى، حيث سيتم قريبا توجيه الاتهام لهما بالدمار غير المقصود لنصب تذكاري.

وذكرت الإذاعة أن الرجلين يُمكن أن يواجها عقوبة سجن تصل لعامين، وقد تقرر المحكمة أيضا تغريمهما بمبلغ كبير لصالح مؤسسة الآثار الوطنية.

يشار إلى أن الكشف على الأضرار التي لحقت بالنصب التذكاري يبيّن أنه من غير الممكن إصلاحها على الأرجح.

المصدر: نوفوستي