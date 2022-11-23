ماكرون يعتزم الاتصال ببوتين خلال الأيام المقبلة

أعلنت وكالة "أ ف ب" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.

وقال ماكرون للصحفيين اليوم الأربعاء: "أتوقع اتصالا مباشرا مع بوتين في الأيام المقبلة لبحث قضايا الطاقة النووية ومحطة زابوروجيه الكهرذرية بعد تبادل وجهات النظر مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي".

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أي محادثة هاتفية مع ماكرون على جدول أعمال بوتين.

المصدر: نوفوستي