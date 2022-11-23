البابا يأمل أن يعزز مونديال قطر الأخوة والسلام بين الشعوب

توجه البابا فرنسيس، خلال مقابلته العامة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان اليوم بالتحية، إلى اللاعبين والمشجعين والمتفرجين الذين يتابعون كأس العالم في قطر.

وأعرب بيرغوليو عن تمنياته بأن يكون هذا الحدث المهم مناسبة للتلاقي والانسجام بين الأمم وتعزيز الأخوة والسلام بين الشعوب، حسبما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.

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وافتتحت يوم الأحد 20 نوفمبر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر أمام ستين ألف متفرج يتقدمهم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي ألقى كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور ودعا إلى استثمار العمق الإنساني للتظاهرة الرياضية ونبذ الخلافات.

وقال أمير قطر في كلمة الافتتاح "بدءا من هذا المساء وطوال 28 يوما، سوف نتابع، ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير، في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

وأضاف الشيخ تميم "من قطر، من بلاد العرب، نرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".

وتابع قائلا: "لقد عملنا ومعنا كثيرون كي تكون من أنجح البطولات، بذلنا جهدا واستثمرنا في الخير لإنسانية جمعاء".

وأردف بالقول: "سوف يجتمع الناس على مختلف أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم وتوجهاتهم هنا في قطر وفي جميع القارات للمشاركة في اللحظة ذاتها"، لافتا إلى أنه "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم في الوقت ذاته".

واستغرق حفل الافتتاح 30 دقيقة وشمل برنامجا مكونا من سبع فقرات أحياها فنانون عالميون ومزجت بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما تم الاحتفال بالمنتخبات الـ32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

المصدر: وكالات