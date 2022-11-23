مولدوفا تحتج لدى السفير الروسي على انقطاع الكهرباء عنها

أعلنت الخارجية المولدوفية استدعاء السفير الروسي في كيشيناو، للاحتجاح لديه على انقطاع الكهرباء في مولدوفا جرّاء "القصف الروسي للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا"، حسب زعمها.

وكتبت على "تليغرام": "يعتزم نائب رئيس وزراء مولدوفا، وزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكولاي بوبيسكو الاحتجاج لدى السفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، على قطع التيار الكهربائي في الجمهورية اليوم الأربعاء".

وأضافت: "طالب بوبيسكو على وجه السرعة باستدعاء السفير الروسي إلى وزارة الخارجية للإعراب له عن احتجاجه الشديد على قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مولدوفا".

يشار إلى أن القصف الروسي يستهدف مواقع البنى التحتية التي تفيد قوات كييف في الاستمرار بجرائمها، وتجمعات ومواقع الجيش الأوكراني الحيوية، وتؤكد أنها حتى الآن لم تعرّض أوكرانيا لقصف شامل يدمر بناها المدنية.

المصدر: تاس