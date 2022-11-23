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الخارجية التركية تندد بتفجيرات القدس الغربية

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الخارجية التركية تندد بتفجيرات القدس الغربية
Globallookpress
الخارجية التركية تندد بتفجيرات القدس الغربية
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نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، "بالتفجيرات التي استهدفت المدنيين في القدس الغربية".

وجاء في بيان للخارجية التركية، أنها "تلقت بحزن نبأ مقتل شخص وإصابة آخرين، إثر تفجيرات وقعت في القدس الغربية".

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وعبّرت الخارجية التركية عن قلقها العميق إزاء التوتر المتصاعد، وخسائر الأرواح التي تشهدها القدس، والضفة الغربية.

وأعربت عن تنديدها بهذه "الاعتداءات الإرهابية" التي تطول المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين ومقدمة تعازيها.

وقتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 11 شخصا بانفجار في محطة حافلات عند مخرج مدينة القدس، كما أصيب 3 بانفجار آخر بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في القدس.

أفادت قناة i24 news الإسرائيلية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين "لارتباطهم" بانفجاري محطات الحافلات في القدس، اللذين أديا إلى مقتل مستوطن وإصابة 14 آخرين.

المصدر: الخارجية التركية

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