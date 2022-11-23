مغني راب أمريكي يطلب من ترامب الإنضمام لحملته الانتخابية بصفة "نائب للرئيس"

قال مغني الراب الأمريكي،كاني ويست، الذي يخطط للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إنه دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للانضمام إلى حملته بصفة "نائب للرئيس".

ونشر ويست تغريدة على "تويتر" تحدث فيها عن زيارته لمقر إقامة ترامب في فلوريدا: "للمرة الأولى في مار إيه لاغو.. مطر وحركة مرور.. لا أصدق أنني أبقيت الرئيس ترامب منتظرا".

ثم سأل مغني الراب قرائه عما يعتقدون بشأن رد ترامب عندما طلب منه أن يكون نائبا له عام 2024، حيث اعتقد 59.3٪ من المستطلعين أن ترامب أجاب بـ "نعم"، فيما قال 40.7٪ إنه رفض الطلب.

First time at Mar-a-Lago



Rain and traffic



Can’t believe I kept President Trump waiting



And I had on jeans Yikes



What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024? — ye (@kanyewest) November 23, 2022

وأعلن مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست، والمعروف حاليا بـ"يي"، أنه يستعد لتكرار تجربة خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

وقال في مقطع فيديو نشره موقع المشاهير "إكس 17"، إنه "يعمل على الحملة الانتخابية بالشراكة مع الصحفي والمعلق اليميني ميلو يانوبولوس".

يذكر أن ويست البالغ من العمر 45 عاما، والفائز بجائزة غرامي، كان قد ترشح مسبقا كـ"مستقل" في انتخابات 2020، وحصل حينها على نحو 70 ألف صوت بـ 12 ولاية.

المصدر: وكالات + "تويتر"