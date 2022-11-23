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بوتين: روسيا ستسهم في استقرار الوضع في أفغانستان

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بوتين: روسيا ستسهم في استقرار الوضع في أفغانستان
Globallookpress Kremlin Pool
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الوضع في أفغانستان لا يزال صعبا، وهناك احتمال كبير لتسلل المسلحين إلى أراضي بلدان منظمة معاهدة الأمن الجماعي عبر أفغانستان.

وقال بوتين في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان اليوم الأربعاء: "أشارك الزملاء الذين تحدثوا عن مخاوفهم إزاء الوضع في أفغانستان. لا يزال الأمر صعبا بالطبع وخطر تسلل المسلحين من مختلف التنظيمات الإرهابية لأراضي دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يزال كبيرا، كما أن انتشار الفكر المتطرف بين سكان دول آسيا الوسطى يزيد من خطر تنشيط حركة المتطرفين في المنطقة".

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وشدد على أنه يتعين على دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي مواصلة تنسيق العمل عن كثب بشأن جميع جوانب القضية الأفغانية من أجل تحديد التهديدات الإرهابية في الوقت المناسب.

وأكد أن روسيا سوف تساهم في استقرار الوضع في أفغانستان في إطار آليات أخرى متعددة الأطراف.

وأضاف: "المهمة ذات الأولوية في هذه المرحلة هي ضمان تشكيل حكومة أفغانية تعددية، تضم ممثلين عن جميع الإثنيات".

المصدر: وكالات

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