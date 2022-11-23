كييف: مرافق الطاقة في مختلف أنحاء البلاد تعرضت للقصف

أعلن نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريل تيموشينكو، أن عدة منشآت طاقة أوكرانية تضررت جراء قصف روسي اليوم الأربعاء.

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وكتب في صحفته على "تلغرام": "لدينا عدة إصابات لمرافق الطاقة في عدد من المناطق".

من جهتها أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدن فينيتسا وكريمينتشوغ وبالقرب من نهر دنيتر، مؤكدة إلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية الحيوية في منطقة فيينتسكايا.

وفي مختلف أنحاء مدينة لفوف وقع عدد من الانفجارات أسفرت عن قطع الكهرباء عن المدينة.

وتحدث شهود عيان عن تسجيلهم لتحليق الصواريخ فوق مناطق سومسكايا وأوديسكايا وإيفانو فرانكوفسكايا.

وتعمل أنظمة الدفاع الجوي في ضواحي كييف ومناطق نيكولايفسكايا وبولتافسكايا ومدينة كريفوي روغ.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أيضا أن محطة روفينسكايا النووية الواقعة في غرب أوكرانيا تحولت إلى العمل بنظام الطوارئ. كما تم فصل وحدات الطاقة في محطة خميلنيتسكايا النووية الواقعة في غرب أوكرانيا عن نظام الطاقة، بالإضافة إلى الإغلاق الطارئ لوحدات الطاقة في محطة جنوب أوكرانيا النووية.

المصدر: نوفوستي