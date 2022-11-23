Le Figaro الفرنسية: شبه جزيرة القرم روسية ولم تكن أوكرانية أبدا

صرح النائب السابق في البرلمان الفرنسي بيير لولوش، لصحيفة Le Figaro بأن القرم روسية ولم تكن يوما أوكرانية أبدا.

وطالب لولوش الغرب بمراجعة التاريخ والكف عن مطالبة روسيا بمغادرة شبه جزيرة القرم، وذكّرهم بأن خروشوف ضمها لأوكرانيا ومنحها الحكم الذاتي خلال الحقبة السوفيتية.

وأشار إلى أنه يتوجب على أوكرانيا تحديد وضعها في السياسة الخارجية وتوثيقه باتفاقية دولية.

وأضاف لولوش، أن انضمام كييف للاتحاد الأوروبي سيمنحها صفة العضوية الغربية، لكنها لن تكون "جسرا بين ضفتين"، وسيكون على الأوروبيين تنفيذ العديد من التزامات تجاه أوكرانيا، كون الانضمام للاتحاد الأوروبي يستوجب ضمانات أمنية.

وأكد أن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يعتر تغييرا جيوسياسيا جديدا وخطيرا ولن يروق لروسيا بالطبع.

ويرى لولوش، أنه من الأنسب لأوكرانيا أن تكون دولة عازلة بين الأقطاب المتنازعة على غرار أفغانستان.

وأعرب عن قلقه من عدم مقدرة الغرب على الخروج من المأزق الذي قد يقحم نفسه به في حال انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي