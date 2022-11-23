 مدفيديف: لا تعقدوا الآمال على نضوب مخزون الأسلحة فلدينا ما يكفي لكبح الجميع

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، على أنه خلافا لتوقعات وآمال الأعداء، يوجد ما يكفي من الأسلحة الروسية لكبح الجميع.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام اليوم، أن الأعداء، يواصلون باهتمام رصد وحساب عدد الإطلاقات الصاروخية الروسية، ويحاولون تحديد الاحتياطي الموجود لدى روسيا من الأسلحة والعتاد العسكري والذخيرة.

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وقال: "لكن لا تعقدوا الآمال على نضوب إمكانياتنا. سنواصل الضرب لاحقا ولدينا ما يكفي للجميع".

ونوه مدفيديف بأنه زار مؤخرا، المؤسسة العلمية -الإنتاجية "ريغيون"، حيث تمت مناقشة "زيادة تزويد وإمداد القوات المسلحة الروسية بالأسلحة عالية الدقة". كما نشر نائب رئيس مجلس الأمن مقطع فيديو من الورش يظهر قنابل جوية وطوربيدات بحرية قابلة للتوجيه.

ويشار إلى أن المؤسسة المذكورة أعلاه تأسست في عام 1969 وهي تتبع لشركة "الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، وتعتبر من أكبر مؤسسات إنتاج الأسلحة الجوية والبحرية.

المصدر: تاس