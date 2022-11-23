الرئيس بوتين يصل إلى يريفان للمشاركة في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأرمنية يريفان، حيث سيشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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كان في استقبال بوتين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حيث ستناقش اجتماعات المنظمة المجالات الرئيسية للتعاون داخل المنظمة، علاوة على المشكلات الإقليمية والدولية الراهنة، حيث قالت أمانة المنظمة إن الاجتماع سيتناول قضايا تحسين نظام الاستجابة للأزمات التابعة للمنظمة، وتدابير تقديم المساعدة لأرمينيا.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الوثائق للتوقيع تتعلق بتزويد قوات حفظ السلام بأسلحة حديثة ومعدات عسكرية وخاصة، والتشكيل المشترك للحماية من الإشعاع والكيماويات والأسلحة البيولوجية، والدعم الطبي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسيتم النظر في ميزانية المنظمة.

المصدر: RT