عمدة كييف: تعرض أحد مرافق البنية التحتية في المدينة للقصف

أفاد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بتعرض منشأة من منشآت البنية التحتية في المدينة، للقصف اليوم الأربعاء.

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وكتب كليتشكو في صفحته على "تلغرام": "تمت إصابة أحد مرافق البنية التحتية بالعاصمة. أبقوا في المخابئ! لا يزال تنبيه الغارة الجوية مستمرا".

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن وقوع انفجارات في المدينة. وقالت صحيفة "سترانا" الإلكترونية إن عددا من أحياء المدينة الواقعة على الضفة اليسرى تشهد انقطاعا في إمدادات المياه والكهرباء. وحذرت شركة "YASNO" للطاقة من احتمال قطع الكهرباء عن المنازل.

كما أفاد العمدة بوقوع عدة انفجارات ظهر اليوم الأربعاء في مناطق مختلفة من كييف. وكتب على "تلغرام": "وقعت عدة انفجارات أخرى في أحياء مختلفة بالعاصمة".

وفيما بعد أعلن أنه تم تعليق إمدادات المياه في كييف بأكملها.

وسمع تنبيه الغارة الجوية اليوم الأربعاء في العاصمة كييف و5 مناطق أوكرانية أخرى على الأقل.

المصدر: نوفوستي