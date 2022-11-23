الدفاع الروسية: مقتل العشرات من الجنود الأوكرانيين في محور دونيتسك والوحدات الروسية تواصل هجومها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في محور دونيتسك أسفرت عن مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فيما لا تزال القوات الروسية تواصل هجومها في هذا المحور.

وتمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعة استطلاع تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة نوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.

كما أحبطت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمانسك وقضت على نحو 20 جنديا.

وفي اتجاه كوبيانسك، أحبطت القوات الروسية هجوما لمشاة البحرية الأوكرانية، بنيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب، وقتل خلال العملية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 5 طائرات بدون طيار في منطقة حقول نفطية بالبحر الأسود وفي منطقة سيفاستوبول خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية