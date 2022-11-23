سويسرا تؤكد دعمها للموقف الأوكراني رغم التزامها الحياد في مسألة تزويد قوات كييف بالسلاح

صرح سفير برن لدى كييف كلود وايلد، بأن سويسرا لن تتبع مبدأ الحياد في الأزمة الأوكرانية بالرغم من قرارها عدم تزويد قوات كييف بالسلاح.

وأوضح وايلد خلال مقابلة أجراها مع قناة RTS الموقف السويسري قائلا: "نحن لسنا محايدين في سيناريو الأزمة الأوكرانية وندعم نظام كييف، فالموقف الأوكراني قانوني وشرعي بخلاف الموقف الروسي"، وأكد أن بلاده تلتزم الحياد فقط في مسألة تزويد قوات كييف بالسلاح والانخراط في تحالفات عسكرية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "يجب أن نتحقق من مصداقية الأصوات الداعية للمفاوضات، وما الثمن الذي ستدفعه أوكرانيا في المقابل، خصوصا وأن روسيا هي من تدعو لها وليست أوكرانيا".

يذكر أن سويسرا صادقت على حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا، وحظرت استيراد الذهب الروسي، وجمدت أصول "سبيربنك" الروسي.

إقرأ المزيد

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على الموقف السويسري بالقول: "إن دعم سويسرا لنظام كييف يتناقض مع صفتها كدولة محايدة".

ومن جانبه وصف ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي جاتيلوف، رفض برن تزويد قوات كييف بالأسلحة بـ "الموقف الإيجابي".

المصدر: نوفوستي