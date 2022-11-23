 
مباشر

سويسرا تؤكد دعمها للموقف الأوكراني رغم التزامها الحياد في مسألة تزويد قوات كييف بالسلاح

أخبار العالم

سويسرا تؤكد دعمها للموقف الأوكراني رغم التزامها الحياد في مسألة تزويد قوات كييف بالسلاح
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u8hk

صرح سفير برن لدى كييف كلود وايلد، بأن سويسرا لن تتبع مبدأ الحياد في الأزمة الأوكرانية بالرغم من قرارها عدم تزويد قوات كييف بالسلاح.

وأوضح وايلد خلال مقابلة أجراها مع قناة RTS الموقف السويسري قائلا: "نحن لسنا محايدين في سيناريو الأزمة الأوكرانية وندعم نظام كييف، فالموقف الأوكراني قانوني وشرعي بخلاف الموقف الروسي"، وأكد أن بلاده تلتزم الحياد فقط في مسألة تزويد قوات كييف بالسلاح والانخراط في تحالفات عسكرية".

إقرأ المزيد
سويسرا ترفض طلب ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة
سويسرا ترفض طلب ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة

وأضاف: "يجب أن نتحقق من مصداقية الأصوات الداعية للمفاوضات، وما الثمن الذي ستدفعه أوكرانيا في المقابل، خصوصا وأن روسيا هي من تدعو لها وليست أوكرانيا".

يذكر أن سويسرا صادقت على حزمة العقوبات السابعة ضد روسيا، وحظرت استيراد الذهب الروسي، وجمدت أصول "سبيربنك" الروسي.

إقرأ المزيد
حزب سويسري يقترح إجراء استفتاء عام على عدم الانضمام للعقوبات
حزب سويسري يقترح إجراء استفتاء عام على عدم الانضمام للعقوبات

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على الموقف السويسري بالقول: "إن دعم سويسرا لنظام كييف يتناقض مع صفتها كدولة محايدة".

ومن جانبه وصف ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، غينادي جاتيلوف، رفض برن تزويد قوات كييف بالأسلحة بـ "الموقف الإيجابي".

 

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أي المنتخبات العربية الأفضل أداء في مونديال قطر؟